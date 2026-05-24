Επείγουσα προσγείωση πραγματοποίησε πτήση της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας Jet2, που μετέφερε 220 επιβάτες από την Τενερίφη προς το Μπέρμιγχαμ, όταν ο πιλότος υπέστη καρδιακή προσβολή σε ύψος 30.000 ποδιών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, επικράτησαν στιγμές πανικού, καθώς οι αεροσυνοδοί έτρεχαν στον διάδρομο ζητώντας ιατρική βοήθεια από τους επιβάτες. Το αεροπλάνο άρχισε να μειώνει απότομα το ύψος του, υπό τον έλεγχο του συγκυβερνήτη.

Πανικός σε πτήση από Τενερίφη προς Μπέρμιγχαμ

Ένας επιβάτης δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Εγώ και ο σύντροφός μου κοιμόμασταν όταν ξυπνήσαμε από το χάος. Τα φώτα άρχισαν να αναβοσβήνουν και οι αεροσυνοδοί ήταν εμφανώς αναστατωμένες, ζητώντας γιατρό. Το δίχρονο παιδί μας άρχισε να κλαίει όπως και πολλά άλλα παιδιά μέσα στο αεροπλάνο, επειδή το αεροσκάφος έπεφτε γρήγορα για την επείγουσα προσγείωση».

Jet2 pilot flying Brits from Tenerife to Birmingham suffers ‘heart attack’ at 30,000ft https://t.co/AX8IWBSGz7 — Daily Mail (@DailyMail) May 23, 2026

«Συγγνώμη για την αναστάτωση»

Η προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πόρτο έγινε με ασφάλεια στις 2:11 π.μ. της Παρασκευής (22 Μαΐου). Ο πιλότος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, ενώ οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο με νέο πλήρωμα και πτήση αντικατάστασης.

Σε ανακοίνωσή της, η Jet2 ανέφερε ότι «σε κανένα σημείο δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών». Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και προσέφερε στους ταξιδιώτες δωρεάν αλλαγή σε οποιαδήποτε από τις 14 πτήσεις της προς το Ηνωμένο Βασίλειο εντός της επόμενης εβδομάδας.