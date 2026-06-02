Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 2 Ιουνίου 2026 στη Νέα Πεντέλη, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Κοτζιούλα, σε σημείο με ξερά χόρτα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έγιναν γρήγορα αντιληπτές από κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την εστία και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς τα κοντινά σπίτια.

Πριν από την άφιξη των πρώτων πυροσβεστικών δυνάμεων, κάτοικοι είχαν ήδη παρέμβει με λάστιχα και αυτοσχέδια μέσα, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά.

Η άμεση αντίδρασή τους συνέβαλε καθοριστικά στον γρήγορο έλεγχο της πυρκαγιάς, αποτρέποντας τυχόν ζημιές σε κατοικίες ή παρακείμενες ιδιοκτησίες.