Σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι διωκτικές αρχές στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη ενός 41χρονου ημεδαπού, ο οποίος μετέφερε στις αποσκευές του ένα ιδιαίτερα μεγάλο και ετερόκλητο φορτίο ναρκωτικών ουσιών, η συνολική αξία του οποίου εκτιμάται ότι ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο της γραμμής. Καταλυτικό ρόλο στον εντοπισμό των παράνομων ουσιών έπαιξε η συνδρομή ενός ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, ο οποίος αντέδρασε θετικά κατά την προσέγγιση των αποσκευών του υπόπτου, οδηγώντας τους ελεγκτές στην άμεση αποκάλυψη του περιεχομένου τους.

Κατά την ενδελεχή έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό των αποσκευών, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν συσκευασίες που περιείχαν σχεδόν πέντε κιλά κάνναβης, περισσότερο από ένα κιλό κοκαΐνης, καθώς και μια μικρότερη ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Από τις αρχές κατασχέθηκε επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο αναμένεται να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξεταστεί για τυχόν διασυνδέσεις του συλληφθέντος με ευρύτερα δίκτυα διακίνησης.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας πλέον βαρύτατες κατηγορίες για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον προσδιορισμό του τελικού προορισμού του παράνομου φορτίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.