Όταν ο Άλεξ Σκοτ έκανε το ντεμπούτο του με τη Guernsey κόντρα στην Phoenix Sports το 2019, μπροστά σε μόλις 55 θεατές, ο τότε προπονητής του είχε πει: «Αυτό το παιδί έχει ακόμα πολλά να δείξει». Τώρα, στα 22 του χρόνια και ως τακτικός παίκτης της Premier League με την Μπόρνμουθ, ο μέσος έχει λάβει την πρώτη του κλήση στην ανδρική ομάδα της Αγγλίας – και η Ιστορία του μοιάζει βγαλμένη από σενάριο κινηματογράφου.

Η αρχή στη μη επαγγελματική κατηγορία

Η ποδοσφαιρική πορεία του Σκοτ δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Από τα 8 του, πέρασε πάνω από τέσσερα χρόνια στην ακαδημία της Σαουθάμπτον, ταξιδεύοντας κάθε εβδομάδα από τη Guernsey για να συμμετάσχει στις προπονήσεις και τους αγώνες των μικρών ομάδων. Ωστόσο, πριν κλείσει τα 13, οι Saints αποφάσισαν να τον αφήσουν.

Μία σύντομη θητεία στα τμήματα υποδομής της Μπόρνμουθ δεν του ταίριαξε, και έτσι επέστρεψε στην Guernsey για να παίξει με την τοπική ομάδα. Όπως εξηγεί ο ίδιος:

«Χρειαζόμουν να ξαναζήσω λίγο παιδικότητα και να παίξω με τους φίλους μου τα Σαββατοκύριακα. Η εμπιστοσύνη που κέρδισα παίζοντας τοπικό ποδόσφαιρο ήταν καθοριστική για το που είμαι σήμερα».

Στα 16 του, έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της Guernsey όταν πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα της Isthmian League Division One South East εναντίον της Phoenix Sports. Ο προπονητής Τόνι Βανς τον είχε χαρακτηρίσει «εκπληκτικό με τη μπάλα στα πόδια, με εξαιρετική κατοχή και τρέξιμο».

Επιστροφή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Η Μπρίστολ Σίτι, που παρακολουθούσε την πρόοδό του, τον κάλεσε για δοκιμή τον Δεκέμβριο του 2019. Το πρώτο διάστημα ήταν… χαοτικό: μέσα σε λίγες ημέρες προπονήθηκε με την ομάδα Κ-18, τη βασική ομάδα και σκόραρε χατ-τρικ με την ομάδα νέων. Μέσα σε 18 μήνες έκανε το ντεμπούτο του στη Championship εναντίον της Λούτον Τάουν, ενώ ως έφηβος έπαιξε 83 ματς, συχνά ως wing-back ή ακόμη και ως επιτελικός μέσος, ξεχωρίζοντας με την πολυμορφία του.

Το παρατσούκλι «Guernsey Grealish» το κέρδισε χάρη στο στυλ του, κρατώντας τα καλσόν χαμηλά και κουβαλώντας τη μπάλα μπροστά με επιδεξιότητα. Στο τέλος της σεζόν 2022-23, κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου νέου παίκτη της EFL Championship, συμπεριλήφθηκε στην ομάδα της χρονιάς και αναδείχθηκε παίκτης και νέος παίκτης της χρονιάς για την Μπρίστολ Σίτι. Τον Ιούνιο του 2023, μετακόμισε στην Μπόρνμουθ με μεταγραφή περίπου 25 εκατ. λιρών.

Αντιξοότητες και ανάκαμψη

Η αρχή του στη Premier League δεν ήταν εύκολη. Ένας τραυματισμός στο γόνατο τον κράτησε εκτός και στη συνέχεια η δεύτερη σεζόν διακόπηκε από άλλη επέμβαση στο ίδιο γόνατο, ενώ και ένα σπάσιμο στη γνάθο τον καθυστέρησε. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να επιστρέψει έγκαιρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21, όπου ξεκίνησε πέντε από τα έξι ματς και κατέκτησε τον τίτλο μαζί με την Αγγλία.

Φέτος, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με την Μπόρνμουθ, αγωνιζόμενος σε κάθε ματς και βοηθώντας την ομάδα να βρεθεί πέμπτη στην Premier League. Όπως δήλωσε ο ίδιος:

«Το να παίξω για την Εθνική Αγγλίας θα είναι από τα πιο περήφανα στιγμιότυπα της ζωής μου. Πρέπει να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και να εντυπωσιάσω τον προπονητή».

Η πορεία του Άλεξ Σκοτ από τα τοπικά γήπεδα του Guernsey μέχρι την Premier League και την Εθνική Αγγλίας είναι ένα σπάνιο παράδειγμα στην εποχή του σύγχρονου ποδοσφαίρου – μια ιστορία αποφασιστικότητας, υπομονής και ταλέντου που αναμένεται να συνεχίσει να γράφεται με μεγάλες σελίδες.

