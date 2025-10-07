Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, Στίβεν Τζέραρντ, ήταν καλεσμένος στο podcast του Ρίο Φέρντιναντ και στην συζήτηση μεταξύ των δύο αποκάλυψε τον λόγο που ο ίδιος πιστεύει πως η «χρυσή γενιά» του αγγλικού ποδοσφαίρου απέτυχε σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις που αγωνίστηκε.

Συγκεκριμένα ο «θρύλος» της Λίβερπουλ είπε:

«Είμασταν όλοι εγωιστές, χαμένοι.

Γιατί τώρα βλέπω την τηλεόραση και βλέπω τον Κάραγχερ να κάθεται δίπλα στον Σκόουλς και μοιάζουν σαν να είναι οι καλύτεροι φίλοι εδώ και 20 χρόνια. Βλέπω τη σχέση του Κάραγχερ με τον Γκάρι Νέβιλ και μοιάζουν σαν να είναι φίλοι εδώ και 20 χρόνια. Πιθανότατα είμαι πιο κοντά και φιλικός μαζί σου (Φέρντιναντ) τώρα από ό,τι ήμουν ποτέ όταν έπαιζα μαζί σου για 15 χρόνια.

Γιατί λοιπόν δεν συνδεθήκαμε όταν ήμασταν 20, 21, 22, 23; Ήταν το εγώ; Ήταν η αντιπαλότητα; Γιατί τώρα είμαστε όλοι αρκετά ώριμοι και σε στάδια της ζωής μας όπου είμαστε πιο κοντά και πιο δεμένοι; Γιατί δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε ως συμπαίκτες της Αγγλίας τότε; Και νομίζω ότι αυτό οφειλόταν στην κουλτούρα που επικρατούσε στην Αγγλία. Δεν ήμασταν ομάδα. Ήμασταν μια ομάδα ατόμων με ταλέντο και αυτό δεν λειτουργεί ποτέ.

Το μισούσα. Δεν το απολάμβανα. Μισούσα τα δωμάτια [του ξενοδοχείου]. Στα πρώτα μου χρόνια, είχα μέρες που ήμουν κακοδιάθετος, πολύ κακοδιάθετος. Σαν να ήμουν σε αυτό το δωμάτιο για επτά ώρες, τι να κάνω; Μου άρεσαν τα παιχνίδια. Μου άρεσε να παίζω για την Αγγλία. Ήμουν πραγματικά περήφανος. Μου άρεσαν οι προπονήσεις, αλλά ήταν 90 λεπτά την ημέρα. Και μετά ήμουν μόνος μου.

Δεν ένιωθα μέρος μιας ομάδας. Δεν ένιωθα συνδεδεμένος με τους συμπαίκτες μου στην Αγγλία».