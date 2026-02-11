Η Ελλάδα μπαίνει και επισήμως σε ρυθμούς Eurovision, καθώς σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, διεξάγεται ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», της εθνικής διαδικασίας επιλογής για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο δεύτερος Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος Τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Συνολικά 28 καλλιτέχνες διεκδικούν την πρόκριση στον Τελικό, με τη σημερινή βραδιά να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αρκετές συμμετοχές έχουν ήδη ξεχωρίσει και προκαλούν συζητήσεις στους φαν του διαγωνισμού.

Τα φαβορί και οι συμμετοχές που ξεχωρίζουν

Από τις συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού, αρκετά τραγούδια έχουν δημιουργήσει έντονη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες streaming.

Το απόλυτο φαβορί θεωρείται το «Ferto» του Akylas, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, αποκτώντας προβάδισμα στη δυναμική του κοινού πριν ακόμη ξεκινήσει ο διαγωνισμός.

Ακολουθεί το «Paréa» της Evangelia, που συνδυάζει σύγχρονο pop ήχο με ελληνικά στοιχεία, μια συνταγή που συχνά βρίσκει απήχηση στο ευρωπαϊκό κοινό.

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και το «Χάνομαι» της Marseaux, με νεανική αισθητική και μοντέρνο ήχο, ενώ στα φαβορί συγκαταλέγεται και το «Chaos» των Dinamiss, μια πιο έντονη πρόταση που έχει ήδη λάβει θετικά σχόλια.

Ξεχωρίζουν επίσης: το «Europa» της STEFI, με επικό χαρακτήρα και ένταση, καθώς και το «The Other Side» της Alexandra Sieti, που εντυπωσιάζει με τη σκηνική της ταυτότητα.

Οι συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού (11 Φεβρουαρίου 2026):

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Παρουσίαση, σκηνοθεσία και εκπλήξεις

Το «Sing for Greece 2026» παρουσιάζουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη της σκηνικής αρτιότητας.

Οι βραδιές των Ημιτελικών ανοίγουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, δίνοντας έναν νοσταλγικό και γιορτινό τόνο.

Πριν από κάθε εμφάνιση, το κοινό θα απολαμβάνει χιουμοριστικά σκετς με τη συμμετοχή παρουσιαστών και διαγωνιζόμενων, ενώ το Green Room θα μεταφέρει ζωντανά τις αντιδράσεις και την αγωνία των καλλιτεχνών.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα είναι η εμφάνιση της Klavdia, της περσινής εκπροσώπου της Ελλάδας.

Το σύστημα ψηφοφορίας

Στους δύο Ημιτελικούς, η πρόκριση στον Τελικό θα καθοριστεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, δίνοντας στους τηλεθεατές τον καθοριστικό λόγο.

Στον μεγάλο Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από συνδυασμό βαθμολογιών: 50% ψήφος κοινού, 25% ελληνική κριτική επιτροπή και 25% διεθνής κριτική επιτροπή.

Η διεθνής επιτροπή απαρτίζεται από μέλη από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία, εξασφαλίζοντας πολυφωνία και ευρωπαϊκή προοπτική.

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision. Με έντονο ανταγωνισμό, σκηνικές εκπλήξεις και τη δύναμη της ψήφου του κοινού, η αποψινή βραδιά αναμένεται να καθορίσει τις ισορροπίες ενόψει του Τελικού.