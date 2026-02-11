Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! Το «Sing for Greece 2026» θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Φέτος, η διαδικασία αποκτά νέο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας και στους Έλληνες του εξωτερικού. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αγαπημένο του τραγούδι με δύο τρόπους.

Οι 28 καλλιτέχνες που συμμετέχουν στους δύο Ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, διεκδικούν την πρόκριση στον Τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού. Στον μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού (50%) και δύο κριτικών επιτροπών — μίας ελληνικής (25%) και μίας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθοριστική θα είναι η ψήφος του κοινού.

Η ψηφοφορία μπορεί να γίνει είτε μέσω SMS από κινητά με ελληνικό αριθμό είτε online, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο https://sfg.vote.

Ψηφοφορία μέσω SMS

Στείλτε μήνυμα στο 54222 με τον κωδικό του τραγουδιού/καλλιτέχνη της επιλογής σας. Επιτρέπονται έως 10 SMS ανά αριθμό κινητού. Κόστος: 0,68€ ανά SMS (συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής 10%). Τυχόν SMS πέραν των 10 χρεώνονται κανονικά, αλλά δεν προσμετρώνται.

Κατά τη διάρκεια των shows, οι οδηγίες θα εμφανίζονται και μέσω QR code στην οθόνη.

Για υποστήριξη, λειτουργεί η γραμμή βοήθειας της Newsphone Hellas στο 210 947 2166.

Online ψηφοφορία

Συνδεθείτε στο sfg.vote και ψηφίστε χρησιμοποιώντας τραπεζική κάρτα. Κάθε κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά και δίνει τη δυνατότητα έως 10 ψήφων, είτε σε έναν καλλιτέχνη είτε μοιρασμένες σε περισσότερους.

Κόστος: 0,68€ ανά online ψήφο, με ανώτατο όριο τις 10 ψήφους ανά κάρτα (περιλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα ψηφοφορίας.