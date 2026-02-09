Ο Χρήστος Μάστορας μεταφέρει τη νέα του επιτυχία «Μαργαρίτα» στο YouTube και αποκαλύπτει το πρώτο μέρος από μια ταινία μεσαίου μήκους η οποία θα δημιουργηθεί με τα τραγούδια του επικείμενου πρώτου προσωπικού του album.

Το video του «Μαργαρίτα» συνδυάζει το τραγούδι και την πρόζα και δημιουργήθηκε από μία ιδέα του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος έκανε και τη σκηνοθεσία.

Με πρωταγωνιστές τον ίδιο και την ηθοποιό Σοφίνα Λαζαράκη, το video «ξετυλίγει» μια απρόσμενη ιστορία φλερτ που εκτυλίσσεται μέσα σε ένα και μόνο βράδυ, με το φινάλε να είναι… απροσδόκητο.

Το «Μαργαρίτα», σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες ημέρες κι αμέσως μπήκε στη λίστα των επιτυχημένων κι αγαπημένων τραγουδιών στις streaming υπηρεσίες και τα ραδιόφωνα.

Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μάστορας ετοιμάζεται για την εμφάνιση – έκπληξη που θα κάνει στον ελληνικό τελικό της Eurovision (αυτή την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου) όπου μεταξύ άλλων θα παρουσιάσει το «Μαργαρίτα» για πρώτη φορά live, ενώ συνεχίζει την πολυεπιτυχημένη συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο στη σκηνή του «Nox».