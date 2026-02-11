Σήμερα το βράδυ, στις 21.00, ανοίγει η αυλαία του «Sing for Greece 2026», με τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν οι πρώτοι φιναλίστ που θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση της ελληνικής εκπροσώπησης στην Eurovision 2026.

Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια. Ο δεύτερος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21.00.

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται, με σειρά εμφάνισης:

The Other Side – Alexandra Sieti Drop It – The Astrolabe Aphrodite – Desi G Ferto – Akylas



Parea – Evangelia



2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος



Slipping Away – Niya



Χάνομαι – Marseaux



Αλμα – Rossana Mailan



Europa – STEFI



The Songwriter – Revery



Chaos – Dinamiss



YOU & I – STYLIANOS



Χίλια Κομμάτια – Spheyaa



Πού θα μεταδοθεί – Ποιοι οι παρουσιαστές

Το «Sing for Greece 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Τα τρία shows θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Πώς ψηφίζει το κοινό

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας και στους Ελληνες του εξωτερικού, ενώ το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με δύο τρόπους: είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο σάιτ https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.