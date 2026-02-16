Ο Akylas, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή διοργάνωση της Eurovision, στη Βιέννη, με το τραγούδι «Ferto». Ο 27χρονος καλλιτέχνης έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια για τη φωνή, τη σκηνική του παρουσία αλλά και την έντονη προσωπικότητά του.

Γεννημένος το 1999 στις Σέρρες, ο Akylas μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια. Όπως έχει αναφέρει, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς του τον ώθησαν από μικρή ηλικία να κυνηγήσει περισσότερα, χαράσσοντας τη δική του πορεία στη μουσική.

Ο πατέρας του, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», επεσήμανε πως ο γιος του στηρίχθηκε αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις: «Είναι μόνος του, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα… Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του».

Μουσικές σπουδές και πρώτα βήματα

Από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, φοιτώντας στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. Εκεί ανέπτυξε τη σχέση του με την τέχνη, ενώ η συμμετοχή του σε θεατρικά εργαστήρια συνέβαλε καθοριστικά στη σκηνική του παρουσία.

Σε συνεντεύξεις του έχει αναφέρει ότι οι εμπειρίες του ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια αποτέλεσαν για εκείνον ένα μεγάλο σχολείο. Τα ταξίδια και οι εμφανίσεις του σε διαφορετικά μέρη του κόσμου διαμόρφωσαν τόσο τον χαρακτήρα όσο και την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Από τα social media στη μεγάλη σκηνή

Ο Akylas έγινε γνωστός μέσα από τα social media, με viral διασκευές στο TikTok και το YouTube. Παρουσίασε τόσο covers γνωστών τραγουδιών όσο και δικές του δημιουργίες, όπως το «Φθηνόκρασο» (2021), εμπνευσμένο από τη ζωή του στην Αθήνα.

Η συμμετοχή του στο The Voice ανέδειξε περαιτέρω το ταλέντο του, με το κοινό να εντυπωσιάζεται από τη φωνή και την ενέργειά του στη σκηνή.

Καλλιτεχνική ταυτότητα και εξέλιξη

Το πρώτο του live πραγματοποιήθηκε στο Thessaloniki Pride 2021, ενώ το 2024 ξεχώρισε με το τραγούδι «Ατελιέ» σε συνεργασία με τον Papazo.

Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως queer καλλιτέχνης, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα και την αποδοχή. Το ύφος του συνδυάζει στοιχεία pop, indie και θεατρικής έκφρασης, προσδίδοντάς του μοναδική θέση στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Το «Ferto» και η Eurovision 2026

Η κορύφωση της μέχρι τώρα πορείας του ήρθε με το τραγούδι «Ferto», το οποίο συνυπογράφει ο ίδιος, αποτελώντας το εισιτήριό του για τη σκηνή της Eurovision 2026. Το κομμάτι έχει ήδη συγκεντρώσει θετικά σχόλια για τον ιδιαίτερο ήχο και το μήνυμά του, ενισχύοντας τις προσδοκίες για την ελληνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.