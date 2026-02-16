«Μπορεί σήμερα να φοράω κόκκινο, αλλά η καρδιά μου χτυπά μπλε για την Ελλάδα σήμερα. Σε όλους τους υπέροχους ανθρώπους που εμφανίζονται, να έχετε μια καταπληκτική εμφάνιση» ήταν τα λόγια της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγο πριν την έναρξη του ελληνικού τελικού της Eurovision τον οποίο παρακολούθησε από κοντά.

Αφού ολοκληρώθηκε η βραδιά και νικητής αναδείχθηκε ο Ακύλας, η πρέσβης των ΗΠΑ έκανε εκ νέου δηλώσεις και ανέφερε: «Ήταν υπέροχες όλες οι εμφανίσεις και όλοι οι τραγουδιστές. Εντυπωσιάστηκα από την παραγωγή, από την ποιότητα και από το πόσο υποστήριζαν ο ένας τον άλλον. Το “Ferto” ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι και τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή, γιατί ξέρετε είμαι και εγώ μητέρα ενός αγοριού».

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα πήγε στον ελληνικό τελικό της Eurovision συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν.

Το φαβορί που πίστεψαν όλοι, ο Ακύλας, είναι αυτός που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026. Tο 12αρι από την ξένη επιτροπή έλαβε ο Ακύλας αλλά και 12 βαθμούς από την ελληνική επιτροπή. Ενώ το τελικό αποτέλεσμα ανακοίνωσε η Κλαυδία με τους 24 βαθμούς να πηγαίνουν επίσης στον Ακύλα.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Αθηνά Κλήμη ήταν εμφάνιση της μαμάς του Ακύλα στη σκηνή για να γνωρίσουμε τον λόγο που δημιουργήθηκε το τραγούδι που αγαπήθηκε.