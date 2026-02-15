Το παρόν στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 έδωσε και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία συνοδευόταν από τον γιο της.

Η πρέσβης των ΗΠΑ κάθισε δίπλα στον οικοδεσπότη του «Sing For Greece» και πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιαννη Παπαδόπουλο και είδε από κοντά την παρουσίαση των 14 τραγουδιών, με τους καλλιτέχνες να διεκδικούν το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ό μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχοντας δίπλα της τον γιο της Ρόναν, πόζαρε με κόκκινο μακρύ φόρεμα και ασημί γόβες, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον προέδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.