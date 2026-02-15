Ο Fancy James εμφανίστηκε μέσω βίντεο στην πρεμιέρα του J2US και έδωσε ραντεβού στην Αθήνα.

«Σου εύχομαι μια βραδιά γεμάτη πολυτέλεια και μια υπέροχη πρεμιέρα απόψε στο J2US. Και μάντεψε; Πολύ πολύ σύντομα θα είμαι και εγώ μαζί σας, πάνω στη σκηνή κάνοντας τα καλύτερα» είπε.

«Τα λέμε σύντομα στην Αθήνα αγαπημένε μου. Να περάσετε υπέροχα», πρόσθεσε o Fancy James.

Σε συνέντευξή του στην Σάσα Σταμάτη και το Secret, ο Fancy James είχε μιλήσει για την κυρία Γκίλφοϊλ. «Μαθαίνω από εκείνη, τη θαυµάζω: τον επαγγελµατισµό της, τον τρόπο που χειρίζεται τα πράγµατα. Είναι τόσο ισχυρή και ταυτόχρονα τόσο γλυκιά. Είναι ο άγγελός µου, είµαι πολύ χαρούµενος που την έχω στη ζωή µου, είναι το στήριγµά µου. Ο,τι και αν συµβεί, της το λέω και θα βρει λύση. Οταν ανησυχώ για το τι θα επακολουθήσει, εκείνη έχει ήδη βρει λύση για εµένα. Είναι από τα πιο καταπληκτικά άτοµα και χαίροµαι πολύ που οι Ελληνες θα τη γνωρίσουν. Είναι η πιο θαυµάσια σκληρά εργαζόµενη γυναίκα», είχε δηλώσει ο Fancy James.