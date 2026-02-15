Το J2Us και ο Νίκος Κοκλώνης έσπασαν τον πάγο και επέστρεψαν μετά από ένα χρόνο και ξεκούρασης στους τηλεοπτικούς δέκτες. Ήταν ένα στοίχημα για τον Νίκο Κοκλώνη, να κάνει πρεμιέρα στις 14 Φεβρουαρίου και τελικά; Τα κατάφερε!

Απρόσμενα ζευγάρια, με τους διαγωνιζόμενους celebrities να βλέπουμε να ξεκινάνε προσεκτικά και ντροπαλά, καθώς όπως παρατηρήθηκε πολλοί στην αρχή φοβόντουσαν να κολλήσουν κοντά τους το μικρόφωνο, όμως μετά τα πρώτα δευτερόλεπτα το βρίσκανε. Λογικό και χαριτωμένο. Το J2Us δεν είναι ένα reality, αλλά ένα show χαράς και διασκέδασης που οι παίκτες δεν έχουν να αποδείξουν κάτι.

Είδαμε στα social media τις πρώτες φιλίες να έχουν σχηματιστεί, όπως ο Ηλίας Γκότσης, η Θωμαϊς Απέργη, η Έλενα Κώνστα, ο Γιάννης Γρόσης, η Έλενα Τσαγκρινού και η Δάφνη Καραβοκύρη, όπου είδαμε αρκετά stories τους, αλλά και ένα ξεχωριστό backstage, ένα δίδυμο ιδιαίτερο. Τρύφωνας Σαμαράς και Modern Cinderella.

Η έκπληξη ήταν σίγουρα ο Χάρης Λεμπιδάκης, όπου θα συμμετέχει στο show με την Φαίη Θεοχάρη, ενώ τα δύο πιο viral acts που τα περιμέναμε ήταν η Έφη Θώδη με τον Deleasis και η Αγγελική Ηλιάδη με τον Gio Kay, που όπως μας είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε εμάς αποκλειστικά, ερμήνευσαν Γιώργο Μαζωνάκη.

Αυτό που περίμενε ο περισσότερος κόσμος είναι αν θα δούμε με κάποιον τρόπο την Δέσποινα Βανδή. Ο Νίκος Κοκλώνης είχε αποκαλύψει στην εκπομπή «Χαμογέλα Και Πάλι» πως της έχει ζητήσει να έρθει σαν guest, από το πρώτο live μάλιστα όπου δεν μπορούσε να παρευρεθεί, όμως η ίδια βρήκε τρόπο να εμφανιστεί με ένα βίντεο 1,5 λεπτό, σβήνοντας κάθε φήμη για το ότι περνάει κρίση η σχέση τους.

Ακόμη, δέχτηκε τηλεφώνημα έκπληξη από τον Αντώνη Ρέμο με αφορμή το act του Δημήτρη Σκουλού μαζί με την κόρη του Κώστα Χατζή, Δανιέλλα Χατζή.

Αυτό και αν ήταν έκπληξη.

Τέλος, η Ιουλία Καλλιμάνη εμφανίστηκε ως special guest με ένα πολύ ιδιαίτερο medley με το οποίο αποθεώθηκε.

Το J2Us φαίνεται πως έλειψε στον κόσμο, αφού συγκριτικά με τον μέσο όρο του καναλιού πήγε καλά και αναμένουμε να δούμε την συνέχεια καθώς οι εκπλήξεις επιφυλλάσονται να είναι πολλές.