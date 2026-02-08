Ο Νίκος Κοκλώνης βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου και μίλησε εφ’ όλης της ύλης. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην επιστροφή του J2US αλλά και στον θάνατο του πατέρα του, αποκαλύπτοντας ένα συγκινητικό περιστατικό που δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι σήμερα.

Ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στα μαθήματα που πήρε από αυτές: «Έχω 10-15 άτομα δίπλα μου που είναι αληθινά. Έχω φάει πολύ ψευτιά. Υποτίθεται έχω βάλει μυαλό αλλά θα δείξει το μέλλον. Είμαι ένας άνθρωπος που δίνω και το βρακί μου αλλά δεν θέλω να ξαναπεράσω τα ίδια».

Συνέχισε λέγοντας: «Κάθε κακουχία εγώ τη μεταφράζω ως ένα μάθημα-δώρο. Το πρώτο μάθημα που πήρα ήταν ότι ο τηλεοπτικός χώρος και η showbiz είναι σε έναν μεγάλο βαθμό μια ψευτιά. Αυτό το γλείψιμο προς εμένα με έκανε να νιώθω ότι είμαι ο σούπερ καλός. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι γινόταν για το συμφέρον τους. Δεν υπάρχουν φιλίες στον χώρο μας, με μοναδική εξαίρεση εσάς. Ήταν σκληρό μάθημα, αλλά ευτυχώς που έγινε γιατί έτσι πήρα το μάθημά μου».

Ο θάνατος του πατέρα του

Μιλώντας για την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε πως ο θάνατος του πατέρα του τον σημάδεψε βαθιά: «Είμαι ένας μοναδικός δύτης. Θέλω να κάθομαι μόνος μου να σκέφτομαι μέχρι να λύσω το πρόβλημα για να μην φορτώσω το πρόβλημα σε δικούς μου ανθρώπους και πολλές φορές αυτό το παρεξηγούν. Είμαι λίγο κλειστός…».

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, είπε: «Είναι καλοκαίρι, 5 Ιουλίου, είμαι στο σπίτι, έχω περάσει το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο μου θέμα είναι πότε θα βγει το Just και πού. Συζητάω για να βγει στον αέρα – δεν θα το ξεχάσω ποτέ – είμαι σε ένα φιλικό σπίτι κι έχω στο αθόρυβο το τηλέφωνο στο τραπέζι και βλέπω 10 κλήσεις από τον πατέρα μου. Λέω “τι με θέλει πάλι; θα τον πάρω μετά”. Πάω τουαλέτα για να τον καλέσω πίσω, αλλά δεν απάντησε ποτέ. Ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα πριν πεθάνει».

«Αυτό μου έχει στοιχίσει πάρα πολύ γιατί δεν μπόρεσα να σηκώσω το τηλέφωνο να τον ακούσω τελευταία φορά. Μου έχει αφήσει ένα ηχητικό, το έχω στο κινητό μου, δεν το έχω ανοίξει, έχουν περάσει 6 μήνες και νομίζω ότι δεν μπορώ να ακούσω τι έχει να μου πει. Πιστεύω ότι ο μπαμπάς μου όταν έφυγε με βοήθησε να ξεπεράσω και ό,τι είχε απομείνει. Όλα τα καλά που έρχονται, έρχονται επειδή έχω αυτή την προστασία», πρόσθεσε.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε επίσης ότι πλέον ζει με τη μητέρα του: «Τώρα μένω και με τη μαμά μου, την έχω πάρει στο σπίτι, είναι σαν να είμαι στο σχολείο. Στις 14 Φεβρουαρίου, αν όλα πάνε καλά, έχουμε πρεμιέρα. Θα την αφιερώσω στον μπαμπά, νομίζω θα είναι εκεί κάπου και θα τον σκέφτομαι».