Η Celia Kritharioti είναι η μόνη Ελληνίδα σχεδιάστρια που παρουσίασε τη νέα της συλλογή στο Παρίσι, σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας, το Pavillon Cambon Capucines, κατά τη διάρκεια του Fashion Week.

Η εκδήλωση προσέλκυσε προσωπικότητες υψηλού κύρους από την πολιτική, τη μόδα και την επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας την ελληνική δημιουργικότητα σε διεθνές επίπεδο.

Στις πρώτες θέσεις της επίδειξης κάθισαν η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και η σύζυγος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, με την τελευταία να δείχνει ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα, ζητώντας ελληνικά προϊόντα όπως λάδι και ελιές.

Σύμφωνα με τον Χρήστος Νέζο που βρέθηκε εκεί, η πρέσβειρα των ΗΠΑ κάθησε πολύ κοντά με την Κάρλα Μπρούνι, ενώ αποθανάτησε σχεδόν όλο το show. Ενώ η Κάρλα Μπρούνι, φημολογείται πως επειδή αγαπάει πολύ την Ελλάδα , ζήτησε ελληνικά προϊόντα, όπως λάδι και ελιές.

Να πούμε ότι παρευρέθηκε και η γυναίκα του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, φορώντας ένα χρυσό φόρεμα της Celia Kritharioti, με την οποία μάλιστα φωτογραφήθηκε.

Να τονίσουμε ακόμη πως σύμφωνα με πληροφορίες του Χρήστου Νέζου, η σχεδιάστρια στην αρχή είχε εμπνευστεί από τις πεταλούδες μια συλλογή, κάτι το οποίο άλλαξε στην πορεία και τελικά δημιούργησε την συλλογή “Old Hollywood”.

Last but not least, υπήρχαν πληροφορίες πως θα εμφανιζόταν η JLO, την οποία μάλιστα έντυσε πρόσφατα σε εμφανίσεις της στο Las Vegas η γνωστή σχεδιάστρια, κάτι που δεν συνέβη.