Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξέφρασαν η πρεσβεία των ΗΠΑ και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και κοινοποιήθηκε από την κα. Γκίλφοϊλ, αναφέρεται:

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

View this post on Instagram A post shared by U.S. Embassy Athens (@usembassyathens)