Οι πέντε γυναίκες που εργάζονταν στην πτέρυγα του εργοστασίου μπισκότων «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε φονική έκρηξη, βρέθηκαν νεκρές.

Η τραγωδία συνέβη λίγες ώρες μετά εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, αντικαθιστώντας τα χαμόγελα και τις ευχές με δάκρυα και θρήνο.

Τρεις από τις νεκρές γυναίκες ήταν φίλες και συνήθως εργάζονταν στην ίδια βάρδια.

Σοκ και θρήνος επικρατεί στα Τρίκαλα μετά την ανείπωτη τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα».

Οι τέσσερις από τις πέντε άτυχες γυναίκες που εργάζονταν στην πτέρυγα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, εντοπίστηκαν νεκρές λίγες ώρες μετά την τραγωδία, ενώ η πέμπτη περέμενε αγνοούμενη για πολλές ώρες, με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, να αναφέρουν ότι βρέθηκε νεκρή λίγο μετά τις 4:00 το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) . Συγγενείς και συνάδελφοι των θυμάτων μίλησαν στην εκπομπή Live News του MEGA για τη συγκλονιστική τραγωδία. Όπως περιγράφουν, λίγες μόνο ώρες πριν την έκρηξη είχε προηγηθεί η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Τα χαμόγελα και οι ευχές μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε δάκρυα και θρήνο. Οι τρεις από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, ήταν στενές φίλες και συνήθως δούλευαν στην ίδια βάρδια. «Είμαστε όλοι τόσο πολύ ταραγμένοι. Το μόνο που γνωρίζω, είναι ότι η αδελφή της έχει μεταβεί στο νοσοκομείο, για να κάνει ταυτοποίηση. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα. Και ο σύζυγός της που ήταν απ’ έξω, δεν μπορούσε να καταλάβει. Απλώς έβλεπε τη φωτιά και δεν μπορούσαν οι πυροσβέστες να μπουν», αναφέρει συγγενής θύματος.

Ο γιος της γυναίκας που μέχρι το μεσημέρι παρέμενε αγνοούμενη, προσεύχεται για ένα θαύμα, γνωρίζοντας όμως πως οι ελπίδες να βρεθεί η μητέρα του ζωντανή είναι ελάχιστες. «Δεν την έβλεπα ιδιαιτέρως ευχαριστημένη για τη δουλειά της. Κι εγώ συχνά της έλεγα, να μην συνεχίσει και να βρει κάτι καλύτερο. Ενημερώθηκα εγώ ο ίδιος από τα μέσα ενημέρωσης νωρίς το πρωί», λέει συγκινημένος. Μαζί με στενούς συγγενείς του, ο γιος της πέμπτης γυναίκας παρακολουθούσε από κοντά τις έρευνες. «Τη δική μας την κοπέλα δεν την έχουν βρει ακόμα. Δεν ξέρουμε δηλαδή, να έχει λιώσει τελείως, δεν ξέρουμε τίποτα. Είναι ο άνδρας της ακόμα εκεί και περιμένουμε» είπε ο πατέρας της.

«Αγνοείται, ναι. Στο νοσοκομείο είμαι, ήμουν Θεσσαλονίκη και τώρα είμαι στο νοσοκομείο. Δώσαμε (δείγμα DNA). Δούλευε στη “Βιολάντα” στη παραγωγή, 6 μήνες», πρόσθεσε ο πατέρας της γυναίκας. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν να αποδοθούν ευθύνες και να χυθεί άπλετο φως στα αίτια της τραγωδίας. «Έγινε έκρηξη από το υπόγειο και δούλευαν νύχτα οι γυναίκες αυτές. Δούλευαν μπροστά, που έβγαινε η παραγωγή. Είχε τώρα 4 – 5 χρόνια, δούλευε νύχτα, γιατί κοιτούσαν το παιδί μαζί με τον άνδρα της. Ένα αγοράκι έχει», δηλώνει θείος θύματος.

Η στιγμή της έκρηξης και οι πρώτες μαρτυρίες

Την ώρα της έκρηξης στο εργοστάσιο βρίσκονταν 13 υπάλληλοι. Όσοι σώθηκαν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχαν βγει για διάλειμμα. «Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τους ανειδίκευτους εργάτες. Ήταν συνεχώς κουρασμένη. Δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο πόστο, ήταν σε πολλαπλά (πόστα) στην γραμμή (παραγωγής) τους. Πίσω στα ζυμώματα. Είχα πολύ καλές σχέσεις με τη μητέρα μου, αλλά δεν μου έλεγε πολλά πράγματα για τη δουλειά και συχνά δεν ήταν χαρούμενη», αναφέρει γιος θύματος.

Στην πτέρυγα της έκρηξης εργάζονταν πέντε γυναίκες, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη πέντε υπάλληλοι και ένας πυροσβέστης. Όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους και έχουν λάβει εξιτήριο.

Η ισχύς της έκρηξης και οι συνθήκες

Από την ολική καταστροφή του χώρου και τη διασπορά των αντικειμένων προκύπτει, ότι η έκρηξη ήταν εξαιρετικά ισχυρή. «Δέκα χρόνια έχει σίγουρα που δούλευε εκεί πέρα. Είναι πολύ καλή γυναίκα, έχει τρία παιδιά. Το μόνο που ξέρουμε, είναι ότι η έκρηξη προήλθε από κάτω, το υπόγειο. Δυστυχώς δεν υπήρχε πόρτα για να διαφύγει», σημειώνει συγγενής θύματος.

Οι εργαζόμενες δεν είχαν κανένα περιθώριο διαφυγής. Σύμφωνα με συναδέλφους, αν δεν είχε προηγηθεί η κοπή της βασιλόπιτας, στο εργοστάσιο θα υπήρχαν περισσότεροι εργαζόμενοι την ώρα της έκρηξης, γεγονός που πιθανότατα θα αύξανε τον αριθμό των θυμάτων.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις οικογένειες να αναμένουν τις επίσημες απαντήσεις. Συγγενείς φτάνουν στο νοσοκομείο για να δώσουν δείγματα DNA, ώστε να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των σορών.