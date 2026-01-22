Στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός βρίσκεται η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο περιθώριο του οποίου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ».

Strengthening energy and security cooperation in the Eastern Mediterranean is a U.S. priority. I had an excellent meeting with @IsraelPresident Isaac Herzog to discuss @POTUS’s historic peace plan and ways to bring safety and prosperity to the people of this region. 🇺🇸 🇬🇷 🇮🇱 pic.twitter.com/inR7i3C6gQ — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 21, 2026

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ για να συζητήσουμε το ιστορικό σχέδιο ειρήνης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε ασφάλεια και ευημερία στους λαούς της περιοχής».