Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει ως προτεραιότητα την κατάργηση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια.

Η υιοθέτηση της νομοθεσίας RePowerEU από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπει τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή απεξάρτηση.

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), αξιοποιώντας αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε ότι «ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές πως η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα». Η δήλωση έγινε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Η κ. Γκιλφόιλ επισήμανε ότι η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU, η οποία προβλέπει τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, αποτελεί καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Όπως ανέφερε, «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor)». Το έργο, όπως τόνισε, θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου

Στις 19 Ιανουαρίου 2026 σημειώθηκε απότομη αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου μέσα σε λίγα 24ωρα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται έντονα ανοδικά. Μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, η τιμή ανέβηκε κατά περίπου 10 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φτάνοντας στα 37,66 ευρώ/MWh και σημειώνοντας αύξηση 36% σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν και τα επίπεδα αυτά απέχουν από τις ακραίες τιμές της ενεργειακής κρίσης, παραμένουν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Αναλυτές της αγοράς αποδίδουν την εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό παραγόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αυξάνουν τη ζήτηση, η μειωμένη επάρκεια αποθεμάτων στην Ευρώπη – κάτω από το 65% σε σχέση με πέρυσι – καθώς και τα προβλήματα στην τροφοδοσία από το αμερικανικό LNG, το οποίο αποτελεί βασική πηγή κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της ηπείρου.

Το φαινόμενο, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, συνδέεται επίσης με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, που επηρεάζουν την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.