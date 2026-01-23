Άγνωστοι που παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ εξαπάτησαν τη στιχουργό Εύη Δρούτσα και απέσπασαν 22.000 ευρώ από το σπίτι της στη Γλυφάδα.

Οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά, προειδοποιώντας για διακοπή ρεύματος και ανάγκη άμεσης επισκευής, δημιουργώντας την αίσθηση επειγόντος.

Κατά τη διάρκεια της απάτης, οι επιτήδειοι προκάλεσαν βλάβη στις ηλεκτρικές συσκευές της και ζήτησαν να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα τυλιγμένα σε ασημόχαρτο.

Άτομα που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να εξαπατήσουν την Εύη Δρούτσα, αποσπώντας της το ποσό των 22.000 ευρώ μέσα από το σπίτι της στη Γλυφάδα. Η γνωστή στιχουργός μίλησε για την περιπέτειά της στην εκπομπή «Το Πρωινό», περιγράφοντας λεπτομερώς όσα έζησε.

Όπως ανέφερε, δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της από γυναίκα που συστήθηκε ως υπεύθυνη εσωτερικών βλαβών και την προειδοποίησε πως, αν δεν προχωρούσαν άμεσα σε εργασίες, θα έμενε χωρίς ρεύμα για τέσσερις ημέρες. Στη συνέχεια, όπως είπε, παρουσιάστηκαν προβλήματα στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού της, ενώ οι επιτήδειοι την έπεισαν να συγκεντρώσει κοσμήματα και μετρητά και να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο.

«Τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ», της είπαν στη συνέχεια και της ζήτησαν να τα βάλει όλα κάτω από το χαλάκι, έξω από την πόρτα του σπιτιού της. «Είχα πληρωθεί και τα χρήματα που μου πήραν ήταν γύρω στις 22.000 ευρώ. Τα έβαλα όλα έξω από την πόρτα», είπε η Εύη Δρούτσα και τόνισε ότι δεν έχει πλέον ούτε ένα ευρώ στην τσέπη της.

«Αχ, βρε Έυη, θα σου ζητούσε ποτέ η ΔΕΗ να βγάλεις τα λεφτά έξω από την πόρτα;», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας ακούγοντας την περιγραφή της για το περιστατικό.

Λεκάνες με κοσμήματα και χρήματα: Το κόλπο των δήθεν υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ στο Αίγιο

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία στο Αίγιο εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενη τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Οι δράστες φέρονται να είχαν εμπλακεί σε σειρά κλοπών και αποπειρών κλοπής, με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ενώ ένας ακόμη συνεργός τους έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει δύο κλοπές και πέντε απόπειρες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 65.000 ευρώ.

Οι δράστες, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και, με το πρόσχημα δήθεν διαρροής ρεύματος, επισκέπτονταν σπίτια μέσα στην πόλη του Αιγίου. Οι ενέργειες τους γίνονταν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ζητούσαν από τα ανυποψίαστα θύματα να τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους λεκάνες με κοσμήματα, χρήματα, μπαταρίες, θερμόμετρα ή τηλεχειριστήρια που «εκπέμπουν ακτινοβολία», όπως ισχυρίζονταν. Στη συνέχεια, αφαιρούσαν τα αντικείμενα και εξαφανίζονταν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Αιγίου. Από την προανάκριση προέκυψε ότι και στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.