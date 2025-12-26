Εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία στο Αίγιο εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενη τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Οι δράστες φέρονται να είχαν εμπλακεί σε σειρά κλοπών και αποπειρών κλοπής, με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ενώ ένας ακόμη συνεργός τους έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει δύο κλοπές και πέντε απόπειρες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 65.000 ευρώ.

Οι δράστες, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και, με το πρόσχημα δήθεν διαρροής ρεύματος, επισκέπτονταν σπίτια μέσα στην πόλη του Αιγίου. Οι ενέργειες τους γίνονταν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ζητούσαν από τα ανυποψίαστα θύματα να τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους λεκάνες με κοσμήματα, χρήματα, μπαταρίες, θερμόμετρα ή τηλεχειριστήρια που «εκπέμπουν ακτινοβολία», όπως ισχυρίζονταν. Στη συνέχεια, αφαιρούσαν τα αντικείμενα και εξαφανίζονταν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Αιγίου. Από την προανάκριση προέκυψε ότι και στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.