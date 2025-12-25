Θύμα καλοστημένης απάτης έπεσε μια 70χρονη γυναίκα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, από την οποία επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από άτομα που προσποιούνταν τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, χάνοντας τις οικονομίες μιας ζωής. Όπως κατέθεσε στις Αρχές, το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από άνδρα που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο δράστης της ανέφερε ότι υπάρχει σοβαρή διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και ότι, για λόγους ασφαλείας, έπρεπε να απομακρύνει άμεσα κοσμήματα, χρήματα και χρυσές λίρες, ώστε να μην υποστούν ζημιές. Ακολουθώντας τις οδηγίες, η 70χρονη τοποθέτησε τα πολύτιμα αντικείμενα σε νάιλον σακούλες και τα άφησε στην εξώπορτα του σπιτιού της.

Λίγη ώρα αργότερα, άλλο μέλος της σπείρας πέρασε από το σημείο, παρέλαβε τις σακούλες και απομακρύνθηκε πεζός, χωρίς να κινήσει υποψίες. Όταν η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της στην Ασφάλεια Πυλαίας – Χορτιάτη, οι σακούλες περιείχαν 453 χρυσές λίρες, κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Σήμερα συνελήφθησαν τρία από τα τέσσερα μέλη της σπείρας, ωστόσο, όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, τα κλοπιμαία δεν βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων κρουσμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, με τις Αρχές να εφιστούν την προσοχή, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, να μην εμπιστεύονται αγνώστους και να επικοινωνούν άμεσα με την αστυνομία σε κάθε ύποπτη περίπτωση.