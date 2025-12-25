ι Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο που «βλέπει το φως» της δημοσιότητας από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.

Στο υλικό από την κάμερα ασφαλείας καταγράφεται με ακρίβεια η στιγμή που ο εκρηκτικός μηχανισμός εκρήγνυται, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο υποκατάστημα, σε περισσότερα από έξι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών. Τζάμια έσπασαν και σοβάδες κατέρρευσαν, δημιουργώντας εικόνα μεγάλης καταστροφής.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής να ερευνούν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Στους κύκλους γνωστών εγκληματιών στρέφονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η συγκεκριμένη επίθεση παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την έκρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου, όπου τότε είχε χάσει τη ζωή της μια 39χρονη γυναίκα.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις πριν και μετά την έκρηξη. Υπενθυμίζεται ότι για το χτύπημα του Μαΐου την ευθύνη είχε αναλάβει άτομο έγκλειστο στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.