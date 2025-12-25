Στους κύκλους γνωστών εγκληματιών στρέφονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο «ελληνικό FBI», με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής να ερευνούν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η συγκεκριμένη επίθεση παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την έκρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου, όπου τότε είχε χάσει τη ζωή της μια 39χρονη γυναίκα.

Η σημερινή έκρηξη, ανήμερα των Χριστουγέννων, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περισσότερα από έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών. Έσπασαν τζάμια, ενώ αποκολλήθηκαν σοβάδες από τα κτίρια.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις πριν και μετά την έκρηξη. Υπενθυμίζεται ότι για το χτύπημα του Μαΐου την ευθύνη είχε αναλάβει άτομο έγκλειστο στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.