Στη Θεσσαλονίκη, πέντε άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας, στο πλαίσιο ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι στοχευμένοι έλεγχοι έχουν στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Όπως αναφέρεται, συνελήφθη ένας 53χρονος στο κέντρο της πόλης, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και ενεπλάκη σε τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 68χρονης πεζής.

Επιπλέον, στη Σταυρούπολη συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα οδηγώντας επίσης υπό την επήρεια αλκοόλ. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 29χρονος οδηγός δίκυκλου μοτοσικλέτας εντοπίστηκε σε παρόμοια κατάσταση.

Ακόμη, συνελήφθη 22χρονος στο κέντρο της πόλης και 50χρονος στον Εύοσμο, αμφότεροι για οδήγηση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η αστυνομία υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών.