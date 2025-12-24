Φρίκη προκαλεί υπόθεση που αποκαλύφθηκε από την Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα εξιχνιάστηκε υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας σε βάρος ανήλικης αλλοδαπής, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων – τριών ημεδαπών και τριών αλλοδαπών – ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα του βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιόν τους, εκδικητικής πορνογραφίας και πορνογραφίας ανηλίκων.

Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2025 – Απριλίου 2025, τέσσερις εκ των ανωτέρω, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε εκείνη με τον 15χρονο ανήλικο, ο οποίος την προέτρεπε σχετικά, οδήγησαν την ανήλικη σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, καθώς και εντός γυναικείων τουαλετών χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου ενεργούσαν σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς τη θέληση της, την οποία βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Απόσπασμα βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο έτερος 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την παθούσα.

Σημειώνεται ότι, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.