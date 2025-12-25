Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην περιοχή του Φοίνικα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.