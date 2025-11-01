Ελλάδα

Έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11) στη χώρα μας, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Την Τρίτη αναμένεται να υποβάλλει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, […]