Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) στα Βριλήσσια, όταν αυτοκίνητο, την ώρα που έβγαινε από δρόμο με σήμανση «STOP», επιτάχυνε και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο ανετράπη στη μέση του δρόμου.

