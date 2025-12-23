Ένας 14χρονος συνελήφθη έξω από σχολείο με αυτοσχέδιο μαχαίρι το μεσημέρι της Τρίτης (23/12) από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, διερχόμενοι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο τον 14χρονο, ο οποίος στεκόταν μαζί με δύο φίλους του έξω από το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαριλάου. Ο ανήλικος, με καταγωγή από την Αλβανία, είναι μαθητής Γυμνασίου της Πυλαίας.

Οι αστυνομικοί έλεγξαν το σακίδιό του και διαπίστωσαν ότι κουβαλούσε μαζί του ένα αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι, μήκους περίπου 20 εκατοστών, ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ότι το είχε μαζί του για αυτοάμυνα.

Ο 14χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.