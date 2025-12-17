Τον δρόμο που οδηγεί στη φυλακή, έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας, στη 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 14χρονης συμμαθήτριάς της σε Γυμνάσιο της Κυψέλης.

Αναφορικά με τους γονείς της κατηγορούμενης έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση με αντικείμενο την διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της παραμελήσης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.

«Τα κορίτσια είχαν εντάσεις, ζητούσα συνάντηση με ψυχολόγο» – Τι αποκαλύπτει η μητέρα της 16χρονης

Η μητέρα της 16χρονης που βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, μετά την επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονη μαθήτρια σε σχολείο της Κυψέλης, δηλώνει πως δεν είχε καμία βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ότι όλα συνέβησαν ξαφνικά.

Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε τίποτα για το μαχαίρι και δεν μπορεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε στην κατοχή της κόρης της, καθώς τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν στη δουλειά. «Μου ήρθε ξαφνικό, δεν γνώριζα τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα μίλησε στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως τόνισε, τη βρήκε εντελώς απροετοίμαστη. Σύμφωνα με την ίδια, τα δύο κορίτσια είχαν κατά καιρούς εντάσεις, τις οποίες απέδωσε στην εφηβεία, λέγοντας ότι «μια κάνουν παρέα, μια τσακώνονται».

Περιέγραψε την κόρη της ως κλειστό χαρακτήρα και σημείωσε ότι προσπαθούσε να τη συμβουλεύει να ολοκληρώσει το σχολείο και να της μιλά ανοιχτά αν χρειάζεται βοήθεια.

Το χρονικό της επίθεσης

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε διάδρομο έξω από σχολική αίθουσα, όταν η 16χρονη φέρεται να πλησίασε τη 14χρονη, την οποία κατηγόρησε ότι την αποκάλεσε «πρεζάκι», και της επιτέθηκε με στιλέτο τύπου «πεταλούδα».

Η 14χρονη προσπάθησε να αμυνθεί και τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει παρελθόν παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς στο παρελθόν φέρεται να είχε τραυματίσει άλλη ανήλικη με μαχαίρι, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη όταν σε έλεγχο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.