Μετά από εντολή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη, το σχολείο στην περιοχή της Κυψέλης, όπου την περασμένη Δευτέρα σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό με δύο μαθήτριες.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, η επίσκεψη του γενικού γραμματέα είχε στόχο την πλήρη ενημέρωσή του από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και τη συνεργασία με τη διοίκηση και τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός ήταν να διασφαλιστεί η ψυχραιμία, η ασφάλεια των μαθητών και η παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης.

Παράλληλα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές, τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να στηρίξουν την εκπαιδευτική κοινότητα μετά το περιστατικό.