Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο σχολείο της 14χρονης στην Κυψέλη όπου μαχαιρώθηκε από συμμαθήτριά της. Μετά από την σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι, οι μαθητές έκαναν κατάληψη ζητώντας από τη διεύθυνση να απομακρύνει την 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι, που έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος παιδιών, καθηγητών και γονιών.

Μαθητές, σήμερα το πρωί (17.12.2025) έσπευσαν στο σχολείο τους στην Κυψέλη βλέποντας τις πόρτες ανοιχτές μιας και η κατάληψη έληξε. Ωστόσο έβαλαν ξανά λουκέτο στις πόρτες, κλειδώνοντας μέσα στους διευθυντές, αντιδρώντας εκ νέου για την 16χρονη που έβγαλε το μαχαίρι και τραυμάτισε την 14χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι διευθυντές φώναζαν στα παιδιά για να ανοίξουν αλλά οι μαθητές δεν έκαναν βήμα πίσω. Έτσι, ενημέρωσαν την αστυνομία ώστε να σπεύσει και να σπάσει το λουκέτο.

Έξω από το σχολείο περιμένουν μαθητές και καθηγητές, χωρίς να γνωρίζουν το τι θα γίνει στη συνέχεια.