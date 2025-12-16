Η μητέρα της 16χρονης που βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, μετά την επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονη μαθήτρια σε σχολείο της Κυψέλης, δηλώνει πως δεν είχε καμία βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ότι όλα συνέβησαν ξαφνικά.

Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε τίποτα για το μαχαίρι και δεν μπορεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε στην κατοχή της κόρης της, καθώς τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν στη δουλειά. «Μου ήρθε ξαφνικό, δεν γνώριζα τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα μίλησε στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως τόνισε, τη βρήκε εντελώς απροετοίμαστη. Σύμφωνα με την ίδια, τα δύο κορίτσια είχαν κατά καιρούς εντάσεις, τις οποίες απέδωσε στην εφηβεία, λέγοντας ότι «μια κάνουν παρέα, μια τσακώνονται».

Περιέγραψε την κόρη της ως κλειστό χαρακτήρα και σημείωσε ότι προσπαθούσε να τη συμβουλεύει να ολοκληρώσει το σχολείο και να της μιλά ανοιχτά αν χρειάζεται βοήθεια.

Αναζητούσε ψυχολογική υποστήριξη χωρίς αποτέλεσμα

Η μητέρα υποστήριξε ότι είχε επανειλημμένα αναζητήσει ψυχολογική στήριξη για την κόρη της, τόσο μέσω του σχολείου όσο και μέσω δημόσιων δομών, χωρίς αποτέλεσμα. Όπως είπε, της ανέφεραν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος ψυχολόγος και ότι το παιδί «είναι μια χαρά».

Παράλληλα, δεν κατάφερε να κλείσει ραντεβού με δημόσιο ψυχολόγο. «Δεν με πήραν ποτέ τηλέφωνο, δεν με βοήθησαν σε τίποτα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εργάζεται σε περισσότερες από μία δουλειές, γεγονός που δεν της αφήνει χρόνο.

Η ίδια ανέφερε ότι η κόρη της συνήθως κινείται μεταξύ σχολείου και σπιτιού, ωστόσο φοβάται πως έχει παρασυρθεί από κακές παρέες. Όπως είπε, απευθύνθηκε και σε φορείς όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση.

Απουσία πατρικής στήριξης και οικονομικές δυσκολίες

Αναφερόμενη στον πατέρα της 16χρονης, σημείωσε ότι οι επαφές τους είναι περιορισμένες και ότι δεν παρέχει οικονομική βοήθεια. Όπως ανέφερε, είναι συνταξιούχος αστυνομικός που επικαλείται οικονομικές δυσκολίες. «Εγώ τα προσέχω όλα, πληρώνω τους λογαριασμούς και τρέχω και δεν φτάνω», είπε.

Η μητέρα υποστήριξε ότι φροντίζει τα παιδιά της και δεν είχε ενδείξεις σοβαρού προβλήματος. Επισήμανε ότι δεν βρήκε κάτι ανησυχητικό στο δωμάτιο της κόρης της, αν και παραδέχθηκε ότι η ανήλικη συχνά της λέει ψέματα και δεν της ανοίγεται.

«Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να τη βγάλουμε εγκληματία», σημείωσε, εκφράζοντας την αγωνία της για το μέλλον της κόρης της.

Τέλος, ανέφερε ότι η δύσκολη οικονομική κατάσταση της οικογένειας μπορεί να επηρέασε ψυχολογικά το παιδί. «Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά. Κι εγώ χρειάζομαι βοήθεια», πρόσθεσε.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Σε βάρος της 16χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για οπλοχρησία. Η ανήλικη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Το περιστατικό στο σχολείο

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε διάδρομο έξω από σχολική αίθουσα, όταν η 16χρονη φέρεται να πλησίασε τη 14χρονη, την οποία κατηγόρησε ότι την αποκάλεσε «πρεζάκι», και της επιτέθηκε με στιλέτο τύπου «πεταλούδα».

Η 14χρονη προσπάθησε να αμυνθεί και τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει παρελθόν παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς στο παρελθόν φέρεται να είχε τραυματίσει άλλη ανήλικη με μαχαίρι, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη όταν σε έλεγχο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.