Στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης ξέσπασε ένταση μετά το σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, 16χρονη μαθήτρια τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» 14χρονη συμμαθήτριά της στο διάλειμμα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες, ενώ η 16χρονη προσήχθη για εξηγήσεις.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε από προσωπικές διαφορές και προκαλεί ανησυχία στη σχολική κοινότητα. Οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας μεγαλύτερη παρουσία ψυχολόγου και περισσότερη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τονίζοντας ότι μία ημέρα την εβδομάδα δεν επαρκεί.

Μαρτυρίες από συμμαθητές αναφέρουν ότι η δράστις είχε στο παρελθόν παραβατική συμπεριφορά και ότι το επεισόδιο ξεκίνησε μετά από λεκτική αντιπαράθεση. Το συμβάν έχει αναδείξει την ανάγκη για μέτρα πρόληψης βίας στα σχολεία και ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης για μαθητές.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία και ζητούν άμεση παρέμβαση από τις αρχές και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.