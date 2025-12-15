Ένα σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μία 14χρονη μαθήτρια φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι συνομήλική της στο χέρι, μέσα στον χώρο του σχολείου.

Η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου της έγιναν ράμματα στο χέρι, ενώ η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Η δράστης μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη, όπου αναμένεται να καταθέσει.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος και έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή καταθέσεων από εκπαιδευτικούς, μαθητές και τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του επεισοδίου.

«Τη μαχαίρωσε με “πεταλούδα”, ήταν με αίματα στο πάτωμα», αναφέρει μάρτυρας για το αιματηρό επεισόδιο: