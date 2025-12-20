Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της 17ης Δεκεμβρίου σε σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου, όταν ένας 30χρονος Αιγύπτιος προκάλεσε εκτεταμένες φθορές, φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» και επιτέθηκε σε πελάτες με μαχαίρι που άρπαξε από τον πάγκο των μαναβικών. Το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ακολούθησε δεύτερο επεισόδιο μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το cretalive.gr, ο 30χρονος σε κατάσταση αμόκ έβριζε και έφτυνε τους αστυνομικούς, απειλώντας ότι θα τους σκοτώσει μόλις αποφυλακιστεί. Όταν ένας 43χρονος αστυνομικός προσπάθησε να τον ηρεμήσει, ο δράστης επιχείρησε να τον δαγκώσει στο αριστερό χέρι, με τον ένστολο να αποφεύγει την επίθεση την τελευταία στιγμή.

Σε βάρος του σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες, οι οποίες εκδικάστηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μπορούσε να υπάρξει και τρίτη, καθώς πριν από το επεισόδιο στο σούπερ μάρκετ είχε προηγηθεί ένταση στη γειτονιά του, όπου φέρεται να κινήθηκε απειλητικά κατά γειτόνισσας και της ανήλικης κόρης της, πετώντας αυγά και πορτοκάλια σε περαστικούς και οχήματα.

Το επεισόδιο μέσα στο σούπερ μάρκετ

Οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων είναι συγκλονιστικές. Ο 30χρονος εμφανίστηκε εριστικός και επιθετικός, φωνάζοντας και πλησιάζοντας απειλητικά γυναίκες πελάτισσες στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή στρίμωξε μία γυναίκα στα ράφια, έσπασε τζάμια, αναποδογύρισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και εκσφενδόνιζε προϊόντα προς κάθε κατεύθυνση.

Στη συνέχεια άρπαξε ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγά πελάτες, προκαλώντας σκηνές τρόμου. Ένας 38χρονος πελάτης που δέχθηκε επίθεση περιέγραψε καρέ-καρέ τα γεγονότα, λέγοντας πως ο δράστης τον πλησίασε φωνάζοντας ακατάληπτες φράσεις και τη φράση «Αλλάχ Ακμπάρ», ενώ προσπάθησε να τον χτυπήσει με το μαχαίρι. Ο ίδιος κατάφερε να τον αποφύγει και να διαφύγει από το κατάστημα, ενώ ο 30χρονος κατέστρεψε την πόρτα στην προσπάθειά του να τον ακολουθήσει.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον άνδρα ημίγυμνο στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Πόμπιας. Έφερε εκδορές και τραύματα, φώναζε στους περαστικούς και αντιστάθηκε σθεναρά στη σύλληψή του.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν

Για το επεισόδιο στο σούπερ μάρκετ, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου καταδίκασε τον 30χρονο σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 ετών χωρίς αναστολή. Οι κατηγορίες περιλάμβαναν απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, οπλοχρησία και παράνομη οπλοφορία μαχαιριού.

Για το δεύτερο επεισόδιο στα κρατητήρια, το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 19 μηνών για απόπειρα σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή, διατάσσοντας την ολική έκτιση της ποινής.