Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/12) στην περιοχή Δειλινά Ηρακλείου, όταν αλλοδαπός άνδρας κυκλοφορούσε ημίγυμνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, πρόκειται για άτομο ηλικίας περίπου 35 ετών, το οποίο εισήλθε σε σούπερ μάρκετ, αυτόπτες μάρτυρες είπανε ότι: «προκάλεσε φθορές και ενόχλησε πελάτες». Στη συνέχεια φέρεται «να πήρε μαχαίρι και να καταδίωξε έναν πελάτη».

Όταν βγήκε από το σούπερ μάρκετ άρχισε να γδύνεται, πετώντας τα ρούχα και τα παπούτσια του στον δρόμο. Ημίγυμνος άριχσε να χτυπάεια αυτοκίνητα.

Ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκετ κλείδωσε την πόρτα έτσι ώστε ο άνδρας να μην μπορέσει να ξανά μπει, εκείνος όμως έσπασε την τζαμαρία κλωτσώντας και χτυπώντας την με τα χέρια του.