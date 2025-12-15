Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε τη Δευτέρα 35χρονος Ρουμάνος στο Ηράκλειο, που δεν δίστασε εκμεταλλευόμενος μουσική εκδήλωση λόγω εορτών στην πλατεία Ελευθερίας το βράδυ της Κυριακής (14/12), άρχισε να παρενοχλεί σεξουαλικά 15χρονο κορίτσι.

Ο 35χρονος χόρευε δίπλα στο κορίτσι και εκμεταλλευόμενος την περίσταση άρχισε να κάνει ασελγείς χειρονομίες και να τρίβεται πάνω τουκατά τρόπο ανάρμοστο, με αποτέλεσμα η 15χρονη να αντιδράσει ενοχλημένη.

Ο 35χρονος συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος και αύριο θα δικαστεί στο Αυτόφωρο.