Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων αντιμετωπίζει ένας 47χρονος ιερέας από τη Θεσσαλονίκη.

«Τους έπιασα να κλέβουν το παγκάρι και θέλησαν να με εκδικηθούν», φέρεται να υποστηρίζει ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανήλικων αγοριών.

Πρόκειται για μία καταγγελία που σοκάρει την τοπική κοινωνία στον Λαγκαδά.

Όλα ξεκίνησαν όταν τα ανήλικοι ηλικίας από 12 έως 15 ετών κατήγγειλαν 47χρονο ιερέα για σεξουαλική παρενόχληση τόσο λεκτικά όσο και πρακτικά.

Τα παιδιά κατήγγειλαν το περιστατικό στο ΑΤ της περιοχής και εις βάρος του ιερέα έχει σχηματισθεί δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο ιερέας ισχυρίζεται ότι όλα είναι ψέματα και ότι τα απιδιά είχαν κλέψει το παγκάρι της εκκλησίας και τα μάλωσε και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να τον εκδικηθούν.