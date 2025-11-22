Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι μία δασκάλα στο Λουτράκι κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση ένα εξάχρονο παιδί, επειδή όπως είπε, όταν της έδειξε τη ζωγραφιά του, της άγγιξε το στήθος.

Μιλώντας στο MEGA είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι, θέλω κι εγώ την ασφάλειά μου». «Ήρθε στην έδρα να μου δείξει τη ζωγραφική του και εκείνη την ώρα συνέβη αυτό το άσχημο περιστατικό. Είκοσι πέντε χρόνια πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό» λέει. Η γυναίκα που εργάζεται 25 χρόνια στην εκπαίδευση και διδάσκει μικρούς μαθητές, θεωρεί πως ένα παιδί 6 χρονών γνωρίζει πως αυτό που έκανε, δεν επιτρέπεται.

«Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν είμαστε μωρά παιδιά τώρα. Ένα παιδί 6 χρονών, πιστεύω ότι καταλαβαίνει. Δεν είναι ένα μωρό ενός έτους, που δεν καταλαβαίνει. Εκεί είναι το θέμα. Για σκεφτείτε κι εσείς… Έξι χρονών θα τα κάνατε αυτά σε έναν εκπαιδευτικό; Εγώ δεν τολμούσα» υποστηρίζει. Μάλιστα, η 55χρονη το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, περνώντας το κατώφλι της Αστυνομίας, για να καταγγείλει τον μικρό μαθητή, χωρίς καν να μπει στον κόπο να ενημερώσει τους γονείς του.

«Eμείς είμαστε εργαζόμενοι και θέλουμε να προστατευτούμε και εμείς, δε θέλουμε να ξανά συμβεί αυτό το περιστατικό, δηλαδή εγώ το έκανα για προστασία και για μένα και για τα άλλα παιδάκια, για να μην ξανά συμβεί» συνέχισε η δασκάλα. Σύμφωνα με αποκαλυπτικές μαρτυρίες συναδέλφων της, ήταν τόσο ανένδοτη, που υποστήριζε σθεναρά, πως μπροστά τους έχουν έναν ανερχόμενο… βιαστή. «Υποστήριξε ότι “όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση στο πρόσωπο μου”. Τίποτα, ήταν πάρα πολύ κάθετη σε αυτό. Υποστήριξε, ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής» λέει συνάδελφός της.

Οι ειδικοί πάντως είναι ξεκάθαροι. «Τουλάχιστον είναι αφελές και στιγματισμός να χαρακτηρίζουμε ένα παιδί, για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον και τι είδους συμπεριφορά μπορεί να παρουσιάσει, είναι πάρα πολύ επιπόλαιο θα έλεγα και νομίζω άστοχο», είπε στο MEGA η Αλεξάνδρα Καππάτου, ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος.

Για το περιστατικό διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, ενώ η εκπαιδευτικός απομακρύνθηκε από το σχολείο.