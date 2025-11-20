Αναστάτωση προκλήθηκε στο Λουτράκι καθώς δασκάλα κατήγγειλε ότι δέχθηκε ακατάλληλο άγγιγμα από παιδί της Α’ Δημοτικού.

Οι γονείς αντέδρασαν άμεσα, διατάχθηκε ΕΔΕ και η εκπαιδευτικός απομακρύνθηκε προσωρινά από το σχολείο.

Η Πρωτοβάθμια Κορινθίας διευκρινίζει ότι το περιστατικό φαίνεται να αφορά απλό άγγιγμα την ώρα του μαθήματος.