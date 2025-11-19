Ο Sean “Diddy” Combs βρίσκεται στο επίκεντρο νέας έρευνας από το Τμήμα Σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση. Ο γνωστός παραγωγός της hip-hop εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για καταδίκες που σχετίζονται με πορνεία.

Σύμφωνα με το NBC News, ένας άνδρας μουσικός παραγωγός και εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων υποστηρίζει ότι κλήθηκε σε φωτογράφιση το 2020 σε αποθήκη του Λος Άντζελες, όπου ο Combs φέρεται να αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά του και να του ζήτησε να συμμετάσχει. Ο καταγγέλλων ανέφερε επίσης ότι ο Combs του πέταξε ένα λερωμένο πουκάμισο.

Το όνομα του φερόμενου θύματος έχει απαλειφθεί από την αστυνομική αναφορά. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μίλησε επί χρόνια λόγω ντροπής, ωστόσο αποφάσισε να απευθυνθεί στην αστυνομία του Λάργκο στη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο, λίγο μετά την καταδίκη του Combs για άλλες υποθέσεις.

Ο δικηγόρος του Combs δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Associated Press για σχολιασμό σχετικά με τις νέες κατηγορίες.

Το Τμήμα Σερίφη του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι έλαβε επίσημο αντίγραφο της αναφοράς από τις αρχές της Φλόριντα την Παρασκευή και έχει ξεκινήσει έρευνα για τις καταγγελίες.

Παλαιότερα περιστατικά και καταδίκη

Στην ίδια αναφορά περιγράφεται και ένα ακόμη περιστατικό του Μαρτίου 2021, κατά το οποίο δύο άνδρες φέρονται να κάλυψαν το κεφάλι του καταγγέλλοντος πριν εμφανιστεί ο Combs, ο οποίος τον αποκάλεσε “ρουφιάνο”, σύμφωνα με το NBC.

Ο Combs είχε καταδικαστεί τον Ιούλιο για τη μεταφορά των συντρόφων του και ανδρών εργαζομένων του σεξ σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχουν σε σεξουαλικά όργια υπό την επήρεια ναρκωτικών. Ωστόσο, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και εκβιασμό, που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη.

Η αποφυλάκισή του έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2028, ενώ μπορεί να μειώσει την ποινή του συμμετέχοντας σε προγράμματα απεξάρτησης και άλλες δραστηριότητες εντός φυλακής.