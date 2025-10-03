Ο Sean Diddy Combs πρόκειται να πληροφορηθεί σήμερα την ποινή του στη Νέα Υόρκη, αφού κρίθηκε ένοχος για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act, μεταφέροντας ανθρώπους σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ για σεξουαλικές συνευρέσεις —συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων του και ανδρών εργαζόμενων στο σεξ.

Καταδικάστηκε για τη μεταφορά ατόμων με αεροπλάνο στις ΗΠΑ για σεξουαλικές επαφές που ο ίδιος χαρακτήριζε «φρικιαστές», ανάμεσά τους συντρόφους του και άνδρες εργαζόμενοι στο σεξ. Η εισαγγελία ζητά ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 11 ετών, ενώ οι δικηγόροι του προτείνουν 14 μήνες.

Ο Diddy αναμένεται να απευθυνθεί στον δικαστή πριν από την ανακοίνωση της ποινής του. Πριν από τη σημερινή ακρόαση, ο δικαστής Arun Subramanian έλαβε δεκάδες επιστολές από φίλους και συγγενείς του Combs, που ζητούσαν την ταχεία απελευθέρωσή του, ενώ άλλοι μάρτυρες, όπως η τραγουδίστρια και πρώην σύντροφός του Cassie Ventura, υπέβαλαν επιστολές που ζητούσαν αυστηρή ποινή.

«Νιώθω ταπεινωμένος»

Την Πέμπτη, ο Sean Diddy Combs υπέβαλε επιστολή στον δικαστή που επιβλέπει την ποινική του υπόθεση, ζητώντας επιείκεια και αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στον εθισμό στα ναρκωτικά. Στην τετρασέλιδη επιστολή, ζητά συγγνώμη «για όλο τον πόνο και τον πόνο που έχω προκαλέσει» και αναφέρει ότι έχει αναμορφωθεί μετά από 13 μήνες φυλάκισης στο Μπρούκλιν. Τον Ιούλιο κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες περί πορνείας και τώρα αντιμετωπίζει ποινή έως 20 ετών.

Στην επιστολή του προς τον δικαστή Arun Subramanian, ζητά συγγνώμη για την επίθεση στην πρώην σύντροφό του Cassie Ventura, γράφοντας: «Κυριολεκτικά έχασα τα λογικά μου». «Λυπάμαι γι’ αυτό και πάντα θα είμαι», συνεχίζει. «Η ενδοοικογενειακή μου βία θα είναι πάντα ένα βαρύ βάρος που θα πρέπει να κουβαλάω για πάντα». Ζητά επίσης συγγνώμη από μια ανώνυμη γυναίκα που κατέθεσε κατά τη διάρκεια της δίκης με το όνομα «Jane», σημειώνοντας ότι «χάθηκε στα ναρκωτικά και την υπερβολή». «Έχασα τον δρόμο μου», γράφει. «Η πτώση μου είχε τις ρίζες της στον εγωισμό μου. Έχω ταπεινωθεί και έχω συντριβεί μέχρι το κόκκαλο».