Ο Αμερικανός ράπερ Σον «Diddy» Κομπς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών για δύο αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία, σε μια σοκαριστική υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Στον 55χρονο μουσικό θα του αναγνωριστεί ο χρόνος που έχει ήδη εκτίσει από τη στιγμή της σύλληψής του. Ο Κομπς έχει ήδη περάσει 12 μήνες στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν. Πριν ανακοινωθεί η ποινή, ο Κομπς απολογήθηκε με δάκρυα στο δικαστήριο, λέγοντας: «Έχω ταπεινωθεί και έχω συντριβεί ως τον πυρήνα μου».

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστήριξαν, ότι ο Κομπς άξιζε ποινή τουλάχιστον 11 ετών, ενώ οι δικηγόροι του ζήτησαν να μην ξεπεράσει τους 14 μήνες.