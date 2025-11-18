Σοκ προκαλεί η είδηση, πως 12χρονη στην Πάτρα, κατήγγειλε πως βιάστηκε από 16χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν προ διημέρου και συγκεκριμένα στις 16 Νοεμβρίου, όταν ο νεαρός, που γνώριζε την κοπέλα , την συνάντησε σε δρόμο στην Πάτρα και στην συνέχεια ασκώντας βία την πήγε σε απόμερο σημείο και την βίασε.

Αμέσως η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της που κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Κατά του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

Τελευταία Νέα