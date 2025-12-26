Δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 36 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση εξαπάτησης 70χρονης γυναίκας στο Πανόραμα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες, μαζί με συνεργούς τους, το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων, παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ και κατάφεραν να αποσπάσουν από τη γυναίκα 453 χρυσές λίρες Αγγλίας, 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ.

Η 70χρονη κατέθεσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που προσποιήθηκε τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Ο απατεώνας την ενημέρωσε πως υπάρχει δήθεν διαρροή ρεύματος και την προέτρεψε να απομακρύνει από το σπίτι της όλα τα πολύτιμα αντικείμενα.

Η γυναίκα, πιστεύοντας πως κινδυνεύει, τοποθέτησε σε νάιλον σακούλες τα χρήματα, τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες και τα έβγαλε έξω από την οικία της. Λίγο αργότερα, άλλο μέλος της ομάδας πήρε τις σακούλες και εξαφανίστηκε.

Όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Από την έρευνα των αρχών εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους, ενώ ταυτοποιήθηκε και ένα ακόμη άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση.