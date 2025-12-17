Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ένας 54χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για απάτη. Η σύλληψη συνδέεται με την έρευνα για την εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου ιατρού από περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού. Προσέγγισε συγγενείς του 33χρονου, ζητώντας 5.000 ευρώ για να εφαρμόσει, όπως υποστήριζε, εξειδικευμένη τεχνολογία εντοπισμού για την ανεύρεσή του.

Από τη διερεύνηση των πληροφοριών που παρείχε ο 54χρονος για δήθεν εντοπισμό του αγνοούμενου, προέκυψε ότι αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι ισχυρισμοί του δεν στηρίζονταν σε πραγματική έρευνα, ενώ ο ίδιος δεν διέθετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Κατά την έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές και τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος ιατρού.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.