Αγωνία επικρατεί για τον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοείται στην Κρήτη εδώ και οκτώ ημέρες, με τους γονείς του να ζουν έναν εφιάλτη καθώς οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Κάθε ώρα που περνά εντείνει την ανησυχία τους και τη δοκιμασία της ψυχολογικής τους αντοχής.

Νέες μαρτυρίες αξιολογούνται και κατευθύνουν τις κινήσεις των Αρχών. Οι γονείς του αγνοούμενου γιατρού δηλώνουν πως προσεύχονται για ένα θαύμα. «Να μην έχει καταλήξει φοβάμαι», είπε ο πατέρας του, περιγράφοντας στην εκπομπή Live News του MEGA την απόγνωση που βιώνει η οικογένεια. Το αυτοκίνητο του 33χρονου εντοπίστηκε με μηχανική βλάβη στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά, ωστόσο οι εκτεταμένες έρευνες γύρω από το σημείο δεν έδωσαν κανένα αποτέλεσμα. «Το αυτοκίνητο βρέθηκε χαλασμένο επάνω στο χωριό», ανέφερε η μητέρα του, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις με αγωνία.

Η δήλωση εξαφάνισης του γιατρού έγινε το βράδυ της Κυριακής 7 Νοεμβρίου. Από τότε, οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς απαντήσεις. Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντάς του πως δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να ταξιδέψει στην Κρήτη. Ο πατέρας του έφτασε στο Ηράκλειο, όμως ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Ο πατέρας του ωτορινολαρυγγολόγου θυμάται λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα. «Με πήρε στις 16.00 και τις 23.00 είχε χαθεί. Στις 20.00 μου λέει μην έρχεσαι τελικά, αλλά εγώ είχα κλείσει εισιτήριο», εξηγεί. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 33χρονος φαίνεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του λόγω βλάβης και να συνέχισε πεζός, χωρίς ωστόσο να τον δει κανείς εκείνο το βράδυ. Οι Αρχές έχουν χαρτογραφήσει την πορεία του οχήματος και έχουν εξετάσει υλικό από κάμερες ασφαλείας, χωρίς να εντοπιστεί ίχνος του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την εξαφάνιση

Οι γονείς του αγνοούμενου, επίσης γιατροί στη Θεσσαλονίκη, εκφράζουν φόβους ότι πίσω από την εξαφάνισή του μπορεί να βρίσκονται ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, αλλά και περιστατικά bullying από συναδέλφους του. «Από τα 30 του χρόνια είχε κάποιο πρόβλημα ψυχιατρικό, όχι ιδιαίτερο γιατί ήταν γιατρός και ήταν μάχιμος. Είχε λάβει (αγωγή) και μετά δεν ήθελε να λάβει», ανέφερε ο πατέρας του.

Η μητέρα του προσθέτει πως στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου εργαζόταν, είχε αντιμετωπίσει προστριβές με συναδέλφους. «Είχε προηγηθεί κάτι, είχε αναστατωθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν ο 33χρονος σχεδίασε μόνος του την εξαφάνισή του ή αν έπεσε θύμα ατυχήματος. Γιατί δεν περίμενε τον πατέρα του στο Ηράκλειο, όπως είχαν συμφωνήσει;

Νέα τεχνολογία στις έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρησιμοποιείται νέα τεχνολογία για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Όπως δήλωσε ο Γεράσιμος Κουρούκλης, υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής Silver Alert, μέσω του συστήματος εντοπίστηκε ένα πρώτο ίχνος του γιατρού στο λιμάνι της Σούδας.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι την ίδια ημέρα ο 33χρονος φέρεται να πέρασε από τα Χανιά, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα πεζός. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι γονείς του ζουν με την ελπίδα να δοθεί σύντομα ένα τέλος στο δράμα τους.