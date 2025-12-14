Είναι ο Αλέξης Τσικόπουλος και είναι μόλις 33 ετών. Ο νεαρός γιατρός με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Κρήτης, μέχρι που τα ίχνη του εξαφανίζονται μυστηριωδώς πριν από μία εβδομάδα.

Έκτοτε δεν τον έχει δει κανείς.

Λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του οι αρχές εντοπίζουν το αυτοκίνητό του εγκαταλελειμμένο και με ανοιχτά παράθυρα, στον Αποκόρωνα Χανίων, χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο όπου ζούσε μόνος του. Τα παράθυρά του αμαξιού ανοιχτά και κανένα σημάδι ζωής από τον Αλέξη.

Ο πατέρας του Αλέξη, ήταν και αυτός που δήλωσε την εξαφάνισή του. Όπως αποκαλύπτει στις ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΡΑ, ο γιος του, λίγες ώρες πριν, τον είχε πάρει τηλέφωνο ανήσυχος, ζητώντας του να βρεθούν από κοντά και να μιλήσουν.

Ο πατέρας έσπευσε, όμως δεν τον πρόλαβε.

Όσο οι ώρες περνούν η αγωνία της οικογένειας χτυπάει κόκκινο. Την ίδια ώρα, ο πατέρας του αγνοούμενου κάνει λόγο για συστηματική φαρμακευτική αγωγή του γιου του, την οποία διέκοψε εδώ και λίγους μήνες.

Οι συνάδελφοι του 33χρονου κάνουν λόγο για έναν εξαίρετο επιστήμονα, συνεπή στη δουλειά του, κοινωνικό και συμπαθή σε όλους, που όμως πριν λίγο καιρό είχε εξαφανιστεί ξανά μυστηριωδώς από την εργασία του και μετά από λίγες ημέρες επέστρεψε.

«Ένα καλοσυνάτο παιδί. Δεν είχε δείξει κάτι το οποίο να τους βάλει σε κάποια υποψία – ανησυχία. Στο παρελθόν είχε λείψει τρεις μέρες, αλλά στην τρίτη μέρα είχε επανέλθει. Αναίτια. Είχε λείψει στο παρελθόν. Και επανήλθε στα καθήκοντά του κανονικά στη συνέχεια», είπε ο διοικητής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Κωνσταντίνος Δανδουλάκης.

Οι έρευνες των Aρχών για τη μυστηριώδη εξαφάνιση συνεχίζονται πυρετωδώς, με την αστυνομία και τα ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ να χτενίζουν την περιοχή των Χανίων αλλά και την παραλία των Καλυβών όπου νεότερες πληροφορίες θέλουν τον 33χρονο να εθεάθη πριν εξαφανιστεί από προσώπου γης.